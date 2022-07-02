Военнослужащие ЦАХАЛа приняли участие в крупных учениях в Марокко

По данным Королевских вооруженных сил Марокко, израильские военные направили как минимум двух офицеров для наблюдения за учениями.

Впервые Силы обороны Израиля приняли участие в крупных военных учениях под руководством США в Марокко и соседних африканских странах. Учения завершились в четверг.

Африканское командование США заявило, что в его совместных ежегодных учениях, получивших название «Африканский лев», приняли участие около 7500 военнослужащих. Они проводились с 6 по 30 июня в Марокко, Гане, Сенегале и Тунисе.

Также к учениям присоединились войска из Бразилии, Чада, Франции, Италии, Нидерландов и Великобритании.

Учения включали несколько упражнения с боевой стрельбой, отработку морских и воздушных операций, а также учения по химическому, биологическому, радиологическому и ядерному реагированию.

По данным Королевских вооруженных сил Марокко, израильские военные направили как минимум двух офицеров для наблюдения за учениями.

Напомним, что Марокко нормализовало отношения с еврейским государством в декабре 2020 года, вскоре после аналогичных соглашений с ОАЭ и Бахрейном.

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