В ЦАХАЛе удвоились случаи изнасилования

Сегодня были опубликованы тревожные данные, свидетельствующие о существенном увеличении числа изнасилований в ЦАХАЛе. В гражданском секторе не менее мрачная ситуация.

Количество изнасилований, зарегистрированных в ЦАХАЛе, за последние годы удвоилось: с 22 случаев в 2020 году до 46 в 2021 году.

Об этом пишет Arutz Sheva.‏

Также было зафиксировано увеличение количества сообщений о случаях сексуального насилия, имевших место в гражданском секторе, с 719 в 2020 году до 851 в 2021 году.

Напомним, что брат бывшего мэра города друзов в Галилее был застрелен в пятницу, что стало очередным насильственным убийством в израильской арабской общине.

Мы также писали об аварии в Герцлии: пять человек травмированы и доставлены в больницу. Пять человек, пострадавших из-за аварии с участием двух автомобилей и пешеходов, доставлены в больницу Меир. Врачи сообщили, что пострадавшие имеют травмы легкой и средней тяжести, и их жизни ничего не угрожает.

Ранее Курсор сообщал, что в Турции предотвратили попытку похищения бывшего посла Израиля. Согласно информации, Иран направил в страну агентов под видом бизнесменов, туристов и студентов для убийства израильтян в отместку за убийство революционного гвардейца Хасана Саида Ходаяри и другие действия, приписываемые Израилю Исламской Республикой.

Кроме того, раввины выступили в поддержку поселенца, арестованного за убийство палестинца в Ариэле. Открытое письмо от раввинов с требованием прекратить пытки еврейского населения в ШАБАК опубликовано в открытом доступе. Арестованный поселенец, по их словам, должен быть «немедленно освобожден».