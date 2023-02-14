МАГАВ срочно отправит в Восточный Иерусалим три роты резервистов — что произошло

В Восточный Иерусалим отправятся три роты резервистов МАГАВ для укрепления полицейских сил на фоне частых терактов.

Об этом сообщает «Детали«.

Как пишет издание, 13 февраля министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир провел разговор с генеральным инспектором полиции Коби Шабтаем, в ходе которого потребовал ускорить снос домов в Восточном Иерусалиме. В ответ Шабтай заявил, что для этого полиция не имеет достаточное количество бойцов и в этот район необходимо отправить сотни силовиков.

По итогам разговора было принято решение призвать резервистов МАГАВ. В ближайшие дни будет подписано распоряжение, после чего три роты бойцов отправятся в Восточный Иерусалим.

Как отмечено в сообщении, после роста случаев теракта, совершаемых подростками, в полиции обеспокоились. Командир МАГАВ Амрам Нидам заявил, что в окрестностях Иерусалима силовики имеют дело с террористами, которые кидают камни, железяки и стиральные машины с крыш.

«Курсор» сообщал, что последние случая теракта в Израиле, совершенные подростками, происходили по подстрекательствам в соцсетях. В ведомстве считают, что 13-14-летние дети, которые идут убивать евреев, растут в жестоком и подстрекательском обществе, которое внушает им ненависть к Израилю. Только за последние сутки полицейские Израиля арестовали четырех палестинских подростков, подозреваемых в терроризме.

Напомним, 13 февраля на КПП Аната 13-летний террорист напал с ножом на двух бойцов МАГАВ, которые зашли в автобус для проверки пассажиров. Сотрудники пограничной полиции открыли огонь и нейтрализовали террориста, а один из бойцов получил ранение. Пострадавший скончался в больнице от полученных ранений.