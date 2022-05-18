В районе Дженина произошли новые столкновения между ЦАХАЛом и палестинскими арабами — СМИ

07:38, Вчера
Новости Израиля, Происшествия
ЦАХАЛ фото
Фото: Nasser Ishtayeh/Flash90

Силы ЦАХАЛа действуют в районе Дженина. В сети появилось видео ввода солдат в город. Кроме того, израильские СМИ передали о первых столкновениях между войсками и палестинскими боевиками.

По сообщениям израильских СМИ, в среду утром произошли столкновения между солдатами ЦАХАЛа и палестинцами недалеко от Дженина.

Армия обороны Израиля подтвердила, что ее войска в настоящее время действуют в Вади-Буркин, недалеко от лагеря беженцев Дженин в Иудее и Самарии.

В сети показали видео ввода войск в Дженин.

Обновление: представитель ЦАХАЛа подтвердил, что столкновения произошли в Вади-Буркине во время задержания подозреваемого в террористической деятельности. 

Во время операции в этом районе были слышны выстрелы. В израильские силы были брошены взрывчатые вещества, солдаты ответили стрельбой.

Курсор ранее писал, что в сети появилась информация о том, что ночью в Ор-Йехуде неизвестные подорвали автомобиль. Мотивы происшествия неизвестны. На место прибыли сотрудники служб спасения и полиции.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ внезапно начал учения для проверки готовности морской пехоты.

Кроме того, глава Центрального командования США прибыл в Израиль.

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Автор материала:
Ирен Давид
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