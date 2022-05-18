В районе Дженина произошли новые столкновения между ЦАХАЛом и палестинскими арабами — СМИ

Силы ЦАХАЛа действуют в районе Дженина. В сети появилось видео ввода солдат в город. Кроме того, израильские СМИ передали о первых столкновениях между войсками и палестинскими боевиками.

По сообщениям израильских СМИ, в среду утром произошли столкновения между солдатами ЦАХАЛа и палестинцами недалеко от Дженина.

Армия обороны Израиля подтвердила, что ее войска в настоящее время действуют в Вади-Буркин, недалеко от лагеря беженцев Дженин в Иудее и Самарии.

В сети показали видео ввода войск в Дженин.

כוחות צה''ל פועלים באזור ג'נין | תיעוד כניסת הכוחות לפי דיווחים פלסטיניים@nurityohanan pic.twitter.com/ypinQPkeFO — כאן חדשות (@kann_news) May 18, 2022

Обновление: представитель ЦАХАЛа подтвердил, что столкновения произошли в Вади-Буркине во время задержания подозреваемого в террористической деятельности.

Во время операции в этом районе были слышны выстрелы. В израильские силы были брошены взрывчатые вещества, солдаты ответили стрельбой.

Курсор ранее писал, что в сети появилась информация о том, что ночью в Ор-Йехуде неизвестные подорвали автомобиль. Мотивы происшествия неизвестны. На место прибыли сотрудники служб спасения и полиции.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ внезапно начал учения для проверки готовности морской пехоты.

Кроме того, глава Центрального командования США прибыл в Израиль.