В районе Дженина произошли новые столкновения между ЦАХАЛом и палестинскими арабами — СМИ

По сообщениям израильских СМИ, в среду утром произошли столкновения между солдатами ЦАХАЛа и палестинцами недалеко от Дженина.
Армия обороны Израиля подтвердила, что ее войска в настоящее время действуют в Вади-Буркин, недалеко от лагеря беженцев Дженин в Иудее и Самарии.
В сети показали видео ввода войск в Дженин.
Обновление: представитель ЦАХАЛа подтвердил, что столкновения произошли в Вади-Буркине во время задержания подозреваемого в террористической деятельности.
Во время операции в этом районе были слышны выстрелы. В израильские силы были брошены взрывчатые вещества, солдаты ответили стрельбой.
Курсор ранее писал, что в сети появилась информация о том, что ночью в Ор-Йехуде неизвестные подорвали автомобиль. Мотивы происшествия неизвестны. На место прибыли сотрудники служб спасения и полиции.
Также сообщалось, что ЦАХАЛ внезапно начал учения для проверки готовности морской пехоты.
Кроме того, глава Центрального командования США прибыл в Израиль.