Солдат ЦАХАЛа скончался от ранений, полученных в ДТП

Сержант ЦАХАЛа Данте Робертc скончался от ран, получив серьезные ранения в автокатастрофе, которая произошла вчера между автомобилем ЦАХАЛа на подъездной дороге к военной базе и гражданским автобусом.

Об этом сообщает Maariv.

Представитель ЦАХАЛа сообщил, что солдат ЦАХАЛа, покойный сержант Данте Робертс, скончался от ран, полученных в результате автомобильной аварии, произошедшей 16 ноября, в среду, на юге страны. Покойный сержант Данте Робертс, 21 год, из кибуца Ятбата, служил стратегическим защитником на базе ВВС Рамон.

Дорожно-транспортное происшествие произошло между автомобилем ЦАХАЛа, который патрулировал подъезд к военной базе, и гражданским автобусом. Полиция Израиля в сотрудничестве с военной полицией начала расследование обстоятельств аварии. Покойный Робертс был повышен от звания сержанта до звания первого сержанта после его смерти.

Помимо Робертса, в ДТП пострадали еще шесть военнослужащих. Состояние одной из них оценили как средней степени тяжести, а остальные пятеро отделались лёгкими травмами. Пострадавших эвакуировали в медицинский центр «Сорока» в Беэр-Шеве.

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