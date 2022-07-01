Эпидемическая волна в Израиле достигла пика

Наблюдается «естественное» развитие эпидемической волны на фоне массовой иммунизации населения страны, без каких-либо административных вмешательств со стороны правительства.

В прошедший четверг каждый третий тест на коронавирус показал положительный результат. Общее число зарегистрированных больных в стране превысило 85 тысяч человек.

Важно, что высокая доля положительных тестов объясняется изменением подхода к тестированию. Так, сейчас тесты делают только те люли, у которых есть подозрительные симптомы. В трети случаев они подтверждаются.

Напомним, что массового скринингового тестирования не проводится даже в аэропорту. Минздрав выпустил инструкцию, согласно которой сделать тест на ковид по возвращении из-за границы должны только люди, испытывающие недомогание.