Волонтеры помогли репатриироваться в Израиль 98-летней украинке

Израильские волонтеры ЗАКА помогли репатриироваться в Израиль пережившей Холокост 98-летней Елене из Украины,
Об этом сообщили на телеграм-канале
По приезду она сказала: «Я наконец-то дома».
Также на телеграм-канале показали видео, на котором видно, как женщина прилетела в Израиль. В аэропорту ей помогают волонтеры.
Ранее наш сайт писал, что военный эксперт из Израиля рассказал, может ли Железный купол спасти Украину от ракет рф.
Кроме того, Курсор сообщал, что в россии объявлен в розыск известный писатель с гражданством Израиля.
Еще напомним, что Израиль отправил еще один самолет с медикаментами в Украину.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!