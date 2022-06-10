Волонтеры помогли репатриироваться в Израиль 98-летней украинке

15:24, Сегодня
Новости Израиля, Новости СНГ, Zahav
Флаги Украины и Израиля фото
Фото: depositphotos.com

Женщина пережила Холокост. Когда она попала на территорию Израиля, то сильно обрадовалась, что наконец оказалась дома.

Израильские волонтеры ЗАКА помогли репатриироваться в Израиль пережившей Холокост 98-летней Елене из Украины,

Об этом сообщили на телеграм-канале Что там у евреев?

По приезду она сказала: «Я наконец-то дома».

Также на телеграм-канале показали видео, на котором видно, как женщина прилетела в Израиль. В аэропорту ей помогают волонтеры.

Ранее наш сайт писал, что военный эксперт из Израиля рассказал, может ли Железный купол спасти Украину от ракет рф.

Кроме того, Курсор сообщал, что в россии объявлен в розыск известный писатель с гражданством Израиля.

Еще напомним, что Израиль отправил еще один самолет с медикаментами в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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