Волонтеры помогли репатриироваться в Израиль 98-летней украинке

Женщина пережила Холокост. Когда она попала на территорию Израиля, то сильно обрадовалась, что наконец оказалась дома.

Израильские волонтеры ЗАКА помогли репатриироваться в Израиль пережившей Холокост 98-летней Елене из Украины,

Об этом сообщили на телеграм-канале Что там у евреев?

По приезду она сказала: «Я наконец-то дома».

Также на телеграм-канале показали видео, на котором видно, как женщина прилетела в Израиль. В аэропорту ей помогают волонтеры.

Ранее наш сайт писал, что военный эксперт из Израиля рассказал, может ли Железный купол спасти Украину от ракет рф.

Кроме того, Курсор сообщал, что в россии объявлен в розыск известный писатель с гражданством Израиля.

Еще напомним, что Израиль отправил еще один самолет с медикаментами в Украину.