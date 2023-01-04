Возле автовокзала в Лоде из огнестрельного оружия ранили мужчину

В среду, 4 января, недалеко от автовокзала в Лоде из огнестрельного оружия ранили молодого мужчину, сейчас он находится в больнице «Асаф а-Рофе».

Об этом сообщает News.walla.

На место происшествия выехала бригада парамедиков «Маген Давид Адом», которая оказала пострадавшему первую помощь, а после госпитализировала в медицинское учреждение. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Из полиции передали, что речь идет об инциденте на криминальной почве. Ведется расследование.

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