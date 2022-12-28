Возле Холона столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

В среду, 28 декабря, возле Холона на выезде с шоссе 4 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало три человека.

Об этом пишет издание Maariv.

На дороге столкнулись три машины. На место инцидента приехали парамедики МАДА, которые оказали первую помощь пострадавшим. Состояние одного оценивают как средней степени тяжести, а двое остальных получили легкие травмы. Они были госпитализированы в медицинское учреждение «Шиба» и «Вольфсон».

На месте работает полиция, которая расследует обстоятельства аварии.

«Курсор» писал ранее, что в Нетании во вторник, 27 декабря, 28-летний мужчина получил легкие ранения в результате ДТП. Инцидент произошел на центральном вокзале города. Автобус, в котором ехал мужчина, врезался в стеклянную стену.

Еще мы писали, что во вторник, 27 декабря, в Хайфе на улице Кармель произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжелые ранения получил 25-летний мужчина.

Напомним, что на 31-м шоссе недалеко от развязки Лахавим произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. На дороге столкнулись два легковых автомобиля.

Читайте также, что недалеко возле деревни Джиш в Верхней Галилеи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек. На открытой местности перевернулся джип.