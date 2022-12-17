Возле Кирьят-Малахи посреди дороги нашли мужчину без сознания

Вблизи шоссе № 3 возле Кирьят-Малахи нашли 30-летнего мужчину, который был без сознания.

Об этом сообщает Israel Hayom.

На месте происшествия случайно оказались медики MDA, оказавшие ему первую помощь, после чего они стабилизировали его состояние и эвакуировали в больницу «Каплан» в Реховоте. По версии парамедиков, мужчину сбила проезжающая машина, водитель которой скрылся.

«Мы были во время поездки в больницу, когда внезапно увидели мужчину без сознания посреди дороги. Мы провели анестезию и искусственное дыхание, поместили его в реанимационную машину и быстро отвезли в больницу», ‒ рассказал один из медиков.

Полицейские уже расследуют это дело.

Ранее мы рассказывали, что ночью 17 декабря в 4-этажном здании в Тель-Авиве вспыхнул пожар, из-за чего пострадали 68-летний мужчина и 70-летняя женщина, отравившиеся дымом. Туда прибыли медики, эвакуировавшие пострадавших в городскую больницу Ихилов в состоянии средней степени тяжести.

Примерно в то же время произошло возгорание в селении Ахихуд (Галилея). С ночи до пяти утра пожарные и спасатели тушили огонь, который в итоге удалось потушить.

Опасности для населенного пункта во время инцидента не было. Эксперты устанавливают причины пожара.

«Курсор» сообщал, что в США арестовали израильтянина по подозрению в контрабанде в россию, связанной с ядерным оружием.