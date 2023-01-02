Возможны проливные дожди: израильтянам рассказали о погоде в начале недели

В понедельник, 2 января, синоптики прогнозируют в Израиле переменную облачность, а в первой половине дня в южной континентальной части страны могут пройти проливные дожди с грозами.

Температура воздуха снизится на несколько градусов. Прогноз на сегодня такой: в Иерусалиме — 9 °C, в Тель-Авиве — 18 °C днем, в Нетании — 18 °C, в Хайфе — 18 °C, в Цфате — 12 °C, в Ашдоде — 17 °C, в Ашкелоне — 17 °C, в Беэр-Шеве — 15 °C и Эйлате — 23 °C.

Завтра, 3 января, температура воздуха немного повысится, к вечеру снова начнутся проливные дожди в южно-восточной части страны. А в среду, 4 января, возможны моросящие дожди на большей части территории страны.

«Курсор» писал ранее, про новый радиолокационный компонент стоимостью 1,4 миллиона шекелей, который начнет работать в Негеве с января этого года. Он должен стать настоящим спасением для жителей юга и туристов, приезжающих в регион, поскольку город является районом, подверженным частым стихийным бедствиям и наводнениям.

Еще мы писали, что изменения на орбите Земли, которые благоприятствовали более жарким условиям, могли способствовать быстрому глобальному потеплению 56 млн лет назад, считающееся аналогом современного изменения климата.

Напомним, что побороть глобальное потопление может необычное растение — каннабис. Ученые выяснили, что плантации конопли способны поглощать больше углекислого газа из воздуха. Оно даже вдвое больше, чем у деревьев.