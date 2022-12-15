Ученые выяснили последствия изменений орбиты Земли

Изменения на орбите Земли, которые благоприятствовали более жарким условиям, могли способствовать быстрому глобальному потеплению 56 млн лет назад, которое считается аналогом современного изменения климата.

Ученые проанализировали образцы керна из хорошо сохранившейся записи палеоцен-эоценового теплового максимума (Paleocene-Eocene Thermal Maximum, PETM) у побережья Мэриленда, используя астрохронологию. Это метод датирования отложений по орбитальным закономерностям, которые происходят на протяжении от десятков до сотен тысяч лет, известные как циклы Миланковича. Ученые обнаружили, что форма орбиты Земли (эксцентриситет) и колебание ее вращения (прецессия) благоприятствовали более горячим условиям в начале PETM, и что эти орбитальные конфигурации вместе могли сыграть роль в запуске события.

Выводы были опубликованы в журнале Nature Communications.

«Палеоцен-эоценовый тепловой максимум — это самое близкое из того, что мы имеем в геологической летописи, к тому, что мы переживаем сейчас и можем испытать в будущем в связи с изменением климата. Наша работа затрагивает важные вопросы о том, что вызвало событие и скорость выбросов углерода», — сказал Ли Камп, профессор геолого-геофизических исследований в Пенсильванском университете.

«Орбитальный триггер мог привести к выбросу углерода, который вызвал глобальное потепление на несколько градусов во время PETM, в отличие от того, что на данный момент является более популярной интерпретацией, что массивный вулканизм высвободил углерод и вызвал событие», — сказал Камп.

Ученые выяснили, что начало PETM длилось около 6 000 лет. Предыдущие оценки варьировались от нескольких лет до десятков тысяч лет. По словам ученых, время важно для понимания скорости выброса углерода в атмосферу.

«Это исследование позволяет нам уточнить наши модели углеродного цикла, чтобы лучше понять, как планета реагирует на введение углерода в эти временные масштабы, и сузить возможности источника углерода, который привел к PETM», — сказал Мингсонг Ли, доцент в Школе наук о Земле и космосе Пекинского университета и бывшим доцентом-исследователем наук о Земле в Пенсильванском университете, ведущий автор исследования.

Ученые провели анализ временных рядов содержания кальция и магнитной восприимчивости, обнаруженных в ядрах, которые являются показателями изменений орбитальных циклов, и использовали эти данные для оценки скорости PETM.

Орбита Земли изменяется предсказуемым образом и поддающимся расчетам из-за гравитационного взаимодействия с Солнцем и другими планетами Солнечной системы. Эти изменения влияют на то, сколько солнечного света достигает Земли, на его географическое распределение и, следовательно, влияют на климат.

«Причина, по которой эти орбитальные изменения отражены в геологических записях, заключается в том, что они влияют на климат. И это влияет на то, насколько продуктивны морские и наземные организмы, сколько осадков выпадает, насколько велика эрозия на континентах и, следовательно, сколько отложений переносится в океанскую среду», — сказал Камп.

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