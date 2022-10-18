Возможный союз с Ганцем: Нетаниягу сделал заявление

Экс-премьер прокомментировал слова своего сторонника, заявившего о возможном правительстве с Бени Ганцем.

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал понять, что не собирается формировать правительство с Бени Ганцем и Яиром Лапидом.

Нетаниягу выпустил видео, в котором он дезавуировал слова своего сторонника, депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира, который сказал вчера вечером в понедельник о возможности формирования правительства с Бени Ганцем после выборов.

Нетаниягу сказал: «Стоит ли удивляться, что Австралия отменила свое решение признать Иерусалим столицей Израиля, когда Ганц говорит, что «в Иерусалиме есть место для палестинской столицы», а Лапид говорит, что он «хочет создать палестинское государство? Лапид и Ганц левые. «Ликуд» не пойдет с ними».

«На этот раз избиратели «Ликуда» не сидят дома — они все идут голосовать за то, чтобы мы на 4 года создали правое правительство с нашими естественными партнерами — ШАС, Иудаизмом Торы и Религиозным сионизмом», — добавил Нетаниягу.

Ранее Курсор писал, что Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу.

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