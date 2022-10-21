Возможный союз с Нетаниягу: Ганц озвучил финальное заявление

Председатель альянса «Синий-белый» Бени Ганц заявил, что его партия не будет входить в одну коалицию с Биньямином Нетаниягу.

«Пришло время сказать всем, кто атакует и распространяет ложь: мы не будем сидеть с Нетаниягу. Никому не будет позволено разрушить единственный вариант создания широкого и стабильного правительства.

Мы продолжаем усердно работать, чтобы создать правительство, которое объединит людей, правительство, которое столкнется со сложными проблемами безопасности, и с Божьей помощью мы также добьемся успеха», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу выступил на предвыборной конференции в Димоне и рассказал о предстоящих выборах в Кнессет.

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу рассказал, считает ли Трампа антисемитом.