Известный врач-антипрививочник навсегда лишился лицензии на медпрактику в Израиле

У доктора Арье Авни, видного деятеля так называемого «антипрививочного» движения, была окончательно отозвана лицензия на медицинскую практику после того, как окружной суд Иерусалима отклонил его апелляцию, поданную после того, как Министерство здравоохранения лишило его лицензии еще год назад.

Авни обжаловал решение Министерства здравоохранения от 2021 года об аннулировании его лицензии, утверждая, что свобода слова дает ему право распространять свои взгляды.

Авни заявил суду, что его целью было помочь людям и избавить их от лекарств и прививок, которые могут причинить им вред, таких как рак, аутизм и другие заболевания.

«Мы должны различать мнение и подстрекательство», — заявил судья Нимрод Флакс в своем постановлении, добавив, что Авни «провел клеветническую кампанию против органов здравоохранения, пытаясь убедить людей не подчиняться их указаниям. Врач, который решает действовать таким образом, делегитимируя медицинские власти, ставит себя вне системы здравоохранения».

«Врач, который выбирает такой путь делегитимации, исключает себя и ведет себя не подобающе лицензированному врачу», — сказал Флакс.

Доктор Авни утверждал, что его цель состояла исключительно в том, чтобы принести пользу широкой публике и защитить ее от опасных лекарств и вакцин. В прошлом он также делал подстрекательские комментарии, например: «Любой, кто вводит вакцину, подобен Менгеле в моих глазах». Он остается видной фигурой в различных кругах и распространяет свои взгляды через свой веб-сайт «Harefuah Henechonah».

Одна из основных критических замечаний в его адрес связана с утверждениями о том, что он предлагал людям поддельные сертификаты вакцины от COVID, а также освобождал людей от ношения масок. Выраженные им настроения привели к первоначальному постановлению от 2021 года, в котором судья Амнон Страшнов заявил, что Авни «представляет реальную опасность для общественной безопасности и здоровья» и что сделанные им заявления представляют собой «рецепт анархии» из-за его призывы игнорировать директивы Минздрава.

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