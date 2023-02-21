«Временное явление»: в Тель-Авиве резко подешевела офисная недвижимость

На другие города снижение цен пока не распространилось.

Согласно данным, представленным в отчете компании Newmark Natam, во второй половине прошлого года, цена офисной недвижимости вдоль трассы Менахем Бегин снизилась на 6,7 процента.

Об этом пишет TheMarker.

А офисные помещения, расположенные в комплексе «Сити» и Игаль Алон упали в цене на 3,4 и 6,1 процента соответственно. В районе Алмазной биржи в Рамат-Гане также аренда офисов снизилась на 2,2 процента.

Аналитики говорят, что это временное явление, так как на другие крупные города снижение цен не распространилось, Тель-Авив пока является исключением. Например, в Герцлии аренда поднялась на 3,8 процента, а в Хайфе повысились на 2,8 процента, в Иерусалиме — на 1 процент. Исключительно резко, на 14,5 процента, взлетели цены в Рош-ха-Аине.

«Курсор» писал ранее, что Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало отчет о состоянии рынка недвижимости в 2022 году. И из него следует, что по сравнению с 2021 годом продажи жилья упали на 30 процентов — с 57840 единиц жилья в позапрошлом году до 40480 в 2022 году. Это относится к новым квартирам.

Еще мы писали, что в течение 2022 года в некоторых израильских городах существенно подорожала аренда жилья. Например, в Нетании стоимость аренды 4-комнатной квартиры увеличилась на 30 процентов — до 6827 шекелей в месяц.

Напомним, что в прошлом году в Израиле ежемесячные расходы на жилье для всех домохозяйств в среднем составили 3763 шекеля, то есть 23 процента от доходов граждан.