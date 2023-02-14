В каких городах Израиля за 2022 год резко упали продажи жилья

Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало отчет о состоянии рынка недвижимости в 2022 году. И из него следует, что по сравнению с 2021 годом продажи жилья упали на 30% — с 57840 единиц жилья в позапрошлом году до 40480 в 2022 году. Это относится к новым квартирам. С учетом нового и старого жилья речь идет о падении на 27%.

В последнем квартале прошлого года было продано всего 7700 квартир, что на 8,7% меньше, чем в предыдущие три месяца.

Интересно, что продажи падали во всех районах, кроме Иудеи и Самарии. В Иерусалиме они упали с почти 5 тысяч до 4,1 тыс, в Хайфе с 7,4 до 4,4 тыс, в Тель-Авиве гигантский спад с 12,7 до 7,4 тыс (-41,6%), в центре с 16 до 10 тысяч (-37,6%) на юге с 10 до 8,5 тыс. И только в поселениях Иудеи и Самарии продажи выросли с 1279 до 1455 — рост на 13,8%.

Продажи в поселениях еще более существенно вырастут, если, несмотря на протест со стороны США и европейских стран, правительство реализует план легализации девяти поселенческих форпостов и утвердит план строительства тысяч домов за «зеленой чертой».