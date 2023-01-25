Вы рискуете: власти призывают не покупать квартиры у этой компании

Финансовые санкции в размере около четверти миллиона шекелей наложены на компании KKA Project Management Ltd. и Tel Hai Center Kfar Saba Urban Renewal ООО.

Министерство строительства призывает общественность обращаться к ним в любом случае, когда компании предлагают приобрести свои квартиры.

Сотрудники отдела продаж в министерстве установили, что в 2021 году компания KKA Project Management Ltd. заключила фиктивное кредитное соглашение с Tel Hai Center Company Kfar Saba Ltd., направленное на финансирование строительного проекта.

Компания KKA Project Management Ltd. взимает с покупателя сумму в 200 000 шекелей без гарантии этих средств — все в нарушение положений Закона о купле-продаже.

Следует отметить, что компании не завершили строительство проекта и на данном этапе, насколько известно министерству строительства, они покинули площадку и это проект застрял.

Генеральный директор министерства строительства Иегуда Моргенштерн сказал: «Предприниматели, которые действуют в нарушение Закона о продажах, наносят ущерб отрасли недвижимости, покупателям и самим себе. Прошу покупателей квартир обратить внимание на то, что они подписывают, и при необходимости проконсультироваться с юристом».

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