Высокопоставленного аргентинца пригласила в Израиль Всемирная сионистская организация

По инициативе Всемирной сионистской организации и Министерства иностранных дел Аргентины Хуан Луис Мансур — глава кабинета министров Аргентины — сегодня вечером (в четверг) приземлился в Израиле.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Председатель Всемирной сионистской организации Яаков Агоэль поздравил Манзура с победой Аргентины на чемпионате мира и преподнес ему большой букет цветов. В воскресенье, 25 декабря, Манзур прибудет на гору Герцля и в Яд Вашем в качестве гостя председателя Всемирной сионистской организации.

Ранее о триумфе Аргентины на Чемпионате мира в Катаре высказался ее капитан Лионель Месси. По его словам, он не покинет сборную, потому что хочет играть в ней «как чемпион мира».

«Курсор» сообщал, что израильский тренер Авраам Грант, возглавлявший «Челси» и сборную Израиля, заменил на посту главного тренера сборной Замбии Алешу Асановича. 67-летний специалист подписал 2-летний контракт с возможностью продления на один год.

По его словам, он очень рад тренировать Замбию и считает, что эта страна обладает потенциалом. Он принял предложение об этой работе «из-за вызова».

«И я надеюсь, что когда я уйду отсюда, я оглянусь и скажу, что мы проделали хорошую работу и заложили хорошую основу для будущего», – сказал Грант.

Помимо этого мы рассказывали, что Национальная библиотека Израиля приняла 22 тома архивов из Базы данных по семейной истории ирландских евреев, в которой отслеживается более трех столетий еврейской жизни на территории Ирландии. Базу составил президент Ирландского еврейского генеалогического общества Стюарт Розенблатт.

Об этом уже высказался президент Ицхак Герцог, который признался в «сильном чувстве личной связи и гордости» в связи с тем, что в Израиль прибыли эти тома. Он с нетерпением ждет изучения записей в будущем.