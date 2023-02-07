Высокопоставленного врача из Хайфы задержали за непристойное поведение

В понедельник вечером, 6 февраля, сотрудники полиции задержали высокопоставленного врача медицинского учреждения «Рамбам» в Хафе по подозрению в совершении непристойного поступка в общественном месте.

55-летний мужчина был задержан за то, что сидел в своей машине возле детского сада, обнажался и касался интимного места. Он был опрошен на станции Тират Кармель, а сегодня, 7 февраля, полиция должна доставить его к судье в окружной суд города.

Детали инцидента выясняются.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле в последнее время участились случаи с применением насилия в отношении медицинских работников. 19 января подобный инцидент произошел в женской консультации больничной кассы «Клалит» в Рамле. Пациентка напала на врача и ударила его кулаком, а потом ногой по лицу из-за того, что не была удовлетворена лечением.

Еще мы писали, что недавно в педиатрическом отделении медицинского учреждения «Сорока» в Беэр-Шеве супружеская пара напала на врача и принялась его душить за то, что им долго пришлось ждать документы для выписки.

Напомним, в Израиле из года в год возрастет число случаев нападения на медицинских работников. За последние четыре года (с 2018 по 2022) их было зафиксировано около 10 тысяч.

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