Врач, ложно обвиненный в восхвалении террориста, вернулся к работе

Врач по имени Ахмад Махаджне, ложно обвиненный в восхвалении террориста, наконец вернулся к работе в медицинском центре «Хадассе».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Врача отстранили от работы после того, как его ложно обвинили в восхвалении подозреваемого в терроризме палестинца, которого лечили под его опекой. Он вернется к работе после затянувшегося спора по поводу инцидента.

Доктор Ахмад Махаджне, резидент медицинского центра «Хадасса» в Эйн-Керем, заявил о своей невиновности после инцидента 26 октября. Его обвиняли в том, что он дал 16-летнему пациенту Мухаммаду Абу Катишу тарелку сладостей, поздравил его и назвал «шахидом» или мучеником.

В больнице недавно заявили, что в ходе расследование был сделан вывод, что Махаджне никогда не делал таких комментариев. По словам самого Махаджне, кнафе и другая еда, которую давали Абу Катишу, были остатками еды, которую он заказал в честь сдачи экзаменов на ординатуру. Он предлагал их всем пациентам в рамках политики равного обращения, хотя он не был тем, кто раздавал еду самому Катишу.

Отметим, что в декабре Махаджне временно отстранили от работы перед потенциальным увольнением, потому что он, как утверждалось, «принес задержанному тарелку с макаронами, овощами и сыром», а после «благословил» террориста. После обвинений он оскорбил и не подчинился полицейскому.

Сам врач заявил, что не приносил преступнику еду и никогда не поддерживал терроризм. Он обвинил больницу в игнорировании его версии событий и показаний свидетелей, а также в отказе ему в надлежащей правовой процедуре.

Напомним, что 16-летний Катиш 22 октября минувшего года на территории еврейского района Восточного Иерусалима Гиват-ха-Мивтар нанес ножом серьезные ранения израильтянину. Его после непродолжительной погони ранил офицер, после чего террориста госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ снесет дом террориста, убившего трех израильтян возле Ариэля.