Высокопоставленный израильский чиновник осудил мобилизацию и ядерные угрозы от рф

Высокопоставленный чиновник Израиля раскритиковал решение президента рф владимира путина объявить частичную мобилизацию для войны в Украине, а также он прокомментировал другие аспекты российской агрессии.

По словам чиновника, имя которого не называется, путин поступил неправильно, когда решил мобилизовать сотни тысяч резервистов для реализации своих преступных планов.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Мы очень четко осудили такие инциденты, как Буча. Это подпадает под это. Этот призыв дополнительных 300 000 солдат для дальнейшего углубления войны, которая не должна была произойти с самого начала. То же самое, конечно, относится и к угрозам применения ядерного оружия», – заявил он.

Чиновник добавил, что его беспокоит судьба евреев в россии. Также он утверждает, что премьер-министр Яир Лапид в понедельник, 19 сентября, попросил генерального директора «Эль-Аль» обеспечить продолжение полетов из россии в Израиль, что позволит евреям уехать, если они захотят.

Ранее мы рассказывали, что о том, как в россии проходят протесты из-за объявления путиным мобилизации. Силовики жестоко подавляют митингующих, которые скандируют «Жизнь нашим детям», «путина в окопы». Видео с массовых акций протестов доступны в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что посол Украины в Израиле шокирован безразличием Либермана к преступлениям, совершенным российскими оккупантами в отношении украинцев.

Помимо этого, боец ВСУ обратился к россиянам и сказал, что решение путина о мобилизации приведет их к гибели.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!