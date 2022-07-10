Легендарные The Scorpions выступили в Тель-Авиве: лучшие фото с концерта

Шоу группы в Израиле является частью ее нынешнего мирового турне в поддержку новой пластинки «Rock Believer» — первого альбома, выпущенного с 2017 года.

Немецкая рок-группа Scorpions вернулась в Израиль и выступила 9 июля в Menora Mivtachim в Тель-Авиве.

«Мы очень любим Израиль и с нетерпением ждем возможности вернуться и выступить, — сказал Клаус Майне, когда шоу было анонсировано в феврале 2022-го года. — Мы сотрясем вас, как ураган».

В прошлом группа несколько раз выступала в Израиле, в последний раз побывав у нас в 2018 году.

Остановка группы в Израиле является частью ее нынешнего мирового турне в поддержку нового альбома «Rock Believer», первого альбома, выпущенного с 2017 года.

Майне сказал журналу Metal Hammer Magazine, что новый материал знаменует собой возвращение к корням группы.

«Мы просто хотели возродить оригинальную ДНК Scorpions — отличные риффы, сильные мелодии», — сказал он.

По оценкам, группа продала более 100 миллионов пластинок по всему миру, что сделало ее одной из самых продаваемых фигур хард-рока и хэви-метала.

Предлагаем к просмотру лучшие фото с шоу группы на Menora Mivtachim Arena в Тель-Авиве:

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