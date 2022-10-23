Взлом школы в Иерусалиме: детали происшествия

Житель Восточного Иерусалима арестован за кражу со взломом в школе.

29-летний житель Шуафата в Восточном Иерусалиме был арестован за участие во взломе школы в другом районе города.

Ранее в полицию поступили сообщения о множественных взломах школы, в ходе которых были украдены многочисленные предметы, такие как планшеты и компьютерное оборудование, а также нанесен ущерб школе.

Подозреваемого, который, как полагают, причастен и к другим кражам со взломом, арестовали на выходных. Его содержание под стражей в полиции было продлено до понедельника.

Ранее мы рассказывали, что в Иерусалиме террорист напал с ножом на 20-летнего ультраортодоксального юношу и нанес ему тяжелое ранение.

Также «Курсор» сообщал, что офицер ЦАХАЛа подозревается в содействии поселенцу, бросившему гранату в сторону палестинцев.

Кроме того, убит высокопоставленный член террористической группировки Логово львов.