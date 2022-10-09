Взрыв в Ашкелоне: пострадал жилой дом

По информации полиции, ночью в одном из районов Ашкелона прогремел взрыв. Пострадавших нет, данные о разрушении здания уточняются.

Ночью на воскресенье, 9 октября, раздался взрыв в одном из жилых домов Ашкелона.

Об этом сообщает 7kanal.

По предварительной информации полиции, люди не пострадали. Известно о разрушении постройки, нанесен материальный ущерб.

На данный момент полиция расследует причины взрыва.

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