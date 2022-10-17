Взрыв в Нижней Галилее: трое раненых

Трое людей получили серьезные и легкие ранения при взрыве топливного бака в Нижней Галилее.

Отмечается, что 60-летний мужчина был серьезно ранен в результате взрыва топливного бака во дворе дома в Кфар-Мейсере в Нижней Галилее.

«Вызванные на место медики и фельдшеры MDA оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Шиба в Тель-Ха-Шомер с ожогами всех частей тела», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в ночь на воскресенье, 9 октября, раздался взрыв в одном из жилых домов Ашкелона. Люди не пострадали. Стало известно о разрушении постройки, был нанесен материальный ущерб.

Ранее Курсор писал про теракт на КПП Шуафат: трое раненых, военнослужащая в критическом состоянии. Террорист открыл огонь из проезжающего автомобиля по охране блокпоста, а затем скрылся с места происшествия.

Как сообщал Курсор, в Иерусалиме в Старом городе объявлен «Код кинжал». Такая мера предполагает возможность совершения терактов в реальном времени в любой момент.

Также мы информировали, что силовики задержали недавно вышедшего из тюрьмы террориста. В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в лагерях беженцев Дженин солдаты задержали 25-летнего Салеха Самира Абу Зину, подозреваемого в причастности к террористической деятельности.