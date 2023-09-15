Взрыв в парке Яркон в Тель-Авиве: появились новые подробности

В ШАБАКе и полиции Израиля сделали заявление.

Сегодня утром около 06:20 в парке Яркон в Тель-Авиве взорвалось взрывное устройство. Жертв нет.

Об этом говорится в совместном заявлении пресс-службы ШАБАКа и полиции Израиля.

Отмечается, что после взрыва Служба общей безопасности и полиция Израиля начали расследование.

Через несколько часов после взрыва, в результате быстрых следственных действий ШАБАК и полиции, двое подозреваемых, родом из Азарии (и периодически проживавших в Яффо), были арестованы бойцами ЦАХАЛа и ШАБАКа. Это произошло, когда подозреваемые ехали на автомобиле по шоссе 431.

В ходе предварительного расследования, проведенного ШАБАКом, один из подозреваемых причастен к инциденту.

Оба подозреваемых — граждане Израиля.

Расследование продолжается.

Остальные подробности пока запрещены к публикации.

Курсор писал, что в сети появилось видео с моментом взрыва в парке Яркон в Тель-Авиве.

Кроме того, мы писали, что впервые за 36 недель протестов в Тель-Авиве не состоится субботняя демонстрация против судебной реформы.