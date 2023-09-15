Взрыв в парке Яркон в Тель-Авиве: появились новые подробности

Сегодня утром около 06:20 в парке Яркон в Тель-Авиве взорвалось взрывное устройство. Жертв нет.
Об этом говорится в совместном заявлении пресс-службы ШАБАКа и полиции Израиля.
Отмечается, что после взрыва Служба общей безопасности и полиция Израиля начали расследование.
Через несколько часов после взрыва, в результате быстрых следственных действий ШАБАК и полиции, двое подозреваемых, родом из Азарии (и периодически проживавших в Яффо), были арестованы бойцами ЦАХАЛа и ШАБАКа. Это произошло, когда подозреваемые ехали на автомобиле по шоссе 431.
В ходе предварительного расследования, проведенного ШАБАКом, один из подозреваемых причастен к инциденту.
Оба подозреваемых — граждане Израиля.
Расследование продолжается.
Остальные подробности пока запрещены к публикации.
Курсор писал, что в сети появилось видео с моментом взрыва в парке Яркон в Тель-Авиве.
Кроме того, мы писали, что впервые за 36 недель протестов в Тель-Авиве не состоится субботняя демонстрация против судебной реформы.