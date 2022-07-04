Депутат Кнессета раскритиковала Шакед за ее отношение к репатриантам и беженцам из Украины

К депутату неоднократно поступали обращения от граждан Украины, которые имеют право на репатриацию. По словам политика, множество вопросов, связанных с МВД, зачастую решались у них с трудом или не решались вообще.

Депутат Кнессета от партии НДИ доктор Элина Бардач-Ялова сказала, что политику главы МВД Айелет Шакед можно назвать настоящей войной против репатриантов и беженцев из Украины. По ее словам, Шакед проводит политику исходя или из личных предубеждений, или из электоральной выгоды.

В любом случае, как заявила депутат, страдает не только государство Израиль, но и люди.

«За намерением Айелет Шакед обойти решение БАГАЦа и отменить безвизовый режим между Израилем и Украиной, который был введен в результате долгой и упорной работы партии НДИ, стоит только и исключительно попытка накопить политический капитал за счет граждан Украины и их родственников в Израиле», — отметила Элина Бардач-Ялова.

По словам депутата, в ее канцелярию обратились множество людей, которые столкнулись с проблемами при въезде в Израиль. Среди них были и евреи из Украины, которые попадают под закон о возвращении.

«И таких случаев — множество. Я убеждена, что нельзя позволить высокопоставленному чиновнику, каковым является Айелет Шакед, использовать данные ей полномочия в сугубо политических целях, во вред государству и его гражданам», — подчеркнула Элина Бардач-Ялова.

Напомним, что Израиль отменил ограничение на количество украинских беженцев.

Курсор ранее писал, что посол Украины заявил, что запрет на въезд украинцев без электронной визы угрожает жизни. Ранее власти Израиля приняли решение запретить украинским женщинам и детям, не имеющим электронной визы, въезд в страну.