Лапида не пустили на свадьбу к внучке Моше Гафни

На свадьбе внучки Гафни присутствовали, в частности, председатель партии «Авода», министр Мерав Михаэли, министр Меир Коэн и спикер Кнессета Мики Леви.

В воскресенье новый премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил разрешения присутствовать на свадьбе внучки главы партии «Аядут а-Тора» Моше Гофни. Однако семья невесты ему отказала.

Свадьба прошла в Бней-Браке.

Вместо того чтобы лично присутствовать на торжестве, Лапид позвонил Гафни, чтобы поздравить его и пожелать жениху и невесте «Мазаль тов».

Ранее Гафни заявлял, что Лапид не является его партнером и не будет им в будущем.

Ранее Курсор писал, что депутат Кнессета раскритиковала Шакед за ее отношение к репатриантам и беженцам из Украины. Депутат Кнессета от партии НДИ доктор Элина Бардач-Ялова сказала, что политику главы МВД Айелет Шакед можно назвать настоящей войной против репатриантов и беженцев из Украины.

Кроме того, наш сайт сообщал, что названы законопроекты, включенные в повестку дня заседания Кнессета. Законопроект, предусматривающий финансирование и механизм надзора за системой метро Тель-Авива, и закон, который может помочь Израилю присоединиться к Программе безвизового режима США, переносятся на неопределенный срок.

Еще напомним, что Израиль и Польша возобновили дипломатические отношения.