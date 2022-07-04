Лапида не пустили на свадьбу к внучке Моше Гафни

В воскресенье новый премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил разрешения присутствовать на свадьбе внучки главы партии «Аядут а-Тора» Моше Гофни. Однако семья невесты ему отказала.
Свадьба прошла в Бней-Браке.
Вместо того чтобы лично присутствовать на торжестве, Лапид позвонил Гафни, чтобы поздравить его и пожелать жениху и невесте «Мазаль тов».
Ранее Гафни заявлял, что Лапид не является его партнером и не будет им в будущем.
Ранее Курсор писал, что депутат Кнессета раскритиковала Шакед за ее отношение к репатриантам и беженцам из Украины. Депутат Кнессета от партии НДИ доктор Элина Бардач-Ялова сказала, что политику главы МВД Айелет Шакед можно назвать настоящей войной против репатриантов и беженцев из Украины.
Кроме того, наш сайт сообщал, что названы законопроекты, включенные в повестку дня заседания Кнессета. Законопроект, предусматривающий финансирование и механизм надзора за системой метро Тель-Авива, и закон, который может помочь Израилю присоединиться к Программе безвизового режима США, переносятся на неопределенный срок.
Еще напомним, что Израиль и Польша возобновили дипломатические отношения.