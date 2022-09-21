Ядерная сделка, «дикость» Израиля и расизм: о чем говорил президент Ирана в ООН

Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что США «растоптали» ядерное соглашение, обвинил Израиль в «дикости», а также упрекнул Запад в лицемерии.

Это стало первым случаем, когда Раиси поднялся на трибуну ООН в качестве президента.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Америка растоптала ядерное соглашение», – заявил лидер Ирана и добавил, что его страна хочет наладить «широкие отношения со всеми нашими соседями».

Раиси утверждает, что ядерная сделка имеет исключительно мирный характер, а также назвал Израиль «диким государством».

«Раньше регион не видел такой дикой оккупирующей силы, как сионистский режим в прошлом. Убийство детей и женщин присутствует в мрачном табельном листе сионистского режима. Убийство палестинских женщин и детей и новых поколений показывает всем, что семь десятилетий израильской оккупации и жестокости все еще с нами», – сказал президент Ирана.

Он предложил всем палестинцам, мусульманам, христианам и евреям проголосовать за создание единого государства. Помимо этого, Раиси обвинил Запад в лицемерии и расизме. Он утверждает, что происходит однобокое расследование ядерной деятельности Ирана, в то время как ядерные программы других стран остаются в секрете.

Также он упрекнул западные страны в «двойных стандартах» в отношении прав женщин, поскольку Иран охватили протесты в связи со смертью женщины, арестованной полицией нравов.

«У нас есть этот двойной стандарт, когда внимание сосредоточено исключительно на одной стороне, а не на всех», – заявил он, имея в виду гибель женщин из числа коренных народов в Канаде и действия Израиля на Иудее и Самарии, а также в секторе Газа.

Напомним, что во время выступления Раиси посол Израиля в ООН Гилад Эрдан в знак протеста. Он заявил, что выступление иранского лидера является «новым моральным минимумом для ООН«.

Ранее «Курсор» сообщал, что США применит санкции против самолетов Ирана.

Помимо этого, в МИД Франции заявили, что Иран не получит лучшего предложения по ядерному соглашению.