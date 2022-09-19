США применит санкции против самолетов Ирана: чем это обусловлено

В Министерстве торговли США утверждают, что три иранские самолета, работающие в россии, будут добавлены в список нарушителей экспортного контроля в США.

Эта мера предусмотрена санкциями, которые вводят после полномасштабного вторжения *рф в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Благодаря использованию коммерческих доступных данных Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли обнаружило, что 3 самолета Boeing 747 авиакомпании, эксплуатируемые Mahan Air, Qeshm Fars Air и Iran Air, перевозили товары и электронику в россию, а потому их признают нарушителями экспортного контроля.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что США и европейские государства не пойдут на требования Тегерана о прекращении расследования МАГАТЭ в отношении иранской ядерной программы. По ее словам, Ирану не предоставят лучшее предложение касаемо ядерной сделки, чем та, которая у него сейчас есть, а потому иранская сторона должна «принять правильные решения».

Также «Курсор» сообщил, Кнессет принял законопроект министра юстиции Гидеона Саара, касающийся сбора данных авиапассажиров, которые пересекают границу Израиля. Благодаря этому безвиз с США становится возможным.

Помимо этого, недавно Турция осудила решение США о снятии ограничений на экспорт, реэкспорт и трансфер вооружения в отношении Кипра на 2023 финансовый год. В МИД Турции полагают, что это «еще больше усугубит неуступчивость греко-кипрской стороны и негативно повлияет на усилия по решению кипрской проблемы», а также приведет к гонке вооружений на острове, из-за чего в восточном Средиземноморье пострадает мир и стабильность.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!