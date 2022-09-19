Иран не получит лучшего предложения по ядерному соглашению — МИД Франции

США и европейские государства не пойдут на требования Тегерана о прекращении расследования МАГАТЭ в отношении иранской ядерной программы.

Иран не получит лучшего предложения по ядерному соглашению, чем то, которое у него есть сейчас.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает Times of Israel.

Отмечается, что в комментариях журналистам в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН глава внешнеполитического ведомства Франции отметила, что «на столе не будет лучшего предложения, и Иран должен принять правильные решения».

По словам главы французского МИД, США и европейские государства, участвующие в переговорах, не пойдут на требования Тегерана о прекращении расследования Международного агентства по атомной энергии в отношении иранской ядерной программы.

Как сообщал Курсор, 5 сентября Тегеран заявил, что добивается прекращения расследований его ядерной деятельности Международным агентством по атомной энергии в качестве условия для заключения ядерной сделки.

«Прекращение расследований агентства является частью гарантий того, что мы стремимся к устойчивому и прочному ядерному соглашению», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.

Ранее Курсор писал, что США и Израиль согласны, что необходимо ужесточать требования к Ирану. США и Израиль «хорошо понимают позиции друг друга», при этом американцы подозревают, что возражения израильских политиков усилились в преддверии выборов.

Наша редакция сообщала, что Израиль верит в успех сделки с Ираном, которая вероятна в ближайшие недели. Соглашение с Ираном Вашингтон рассматривает как единственное решение ядерной программы.

В США «осторожно оптимистичны» в отношении возвращения к ядерному соглашению с Ираном. Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США с «осторожным оптимизмом» смотрят на возвращение к ядерной сделке с Тегераном.