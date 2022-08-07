Яффо: арабы провели акцию протеста против операции ЦАХАЛа

Второй день в разных частях Израиля проходят протесты арабских экстремистов, которые выступают за прекращение операции ЦАХАЛа в Газе.

В воскресенье левые и арабские террористы из Тель-Авива провели акцию протеста в Яффо против ЦАХАЛа.

Об этом сообщил Телеграм-канал Медиа Архив — Израильские новости.

Они прошествовали с лозунгами в поддержку Газы.

Наш сайт писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Армия обороны Израиля опубликовала новое видео авиаудара, в результате которого в секторе Газа был ликвидирован Тайсир Джабари, высокопоставленный представитель террористической организации «Исламский джихад».

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе. Международное сообщество продолжает реагировать на эскалацию между Израилем и террористами «Исламского джихада». Так, Европейский союз обеспокоен происходящим. Там призвали стороны к максимальной сдержанности.

«Курсор» писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.

Мы сообщали о попадании по фабрике Штраус в Сдероте: новые детали. В субботу в 21:00 террористы начали обстрел городов на юге Израиля. Всего было выпущено более 20 ракет. Многие из них успешно перехватила система «Железный купол».