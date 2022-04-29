За год в Израиле умерли 56 военнослужащих — статистика

День памяти начнется 3 мая в 20 часов с траурной сирены, после чего начнутся мероприятия у Стены Плача в Иерусалиме. В церемонии примут участие президент Ицхак Герцог и начальник Генштаба Авив Кохави.

Министерство обороны Израиля обнародовало ежегодную статистику боевых и небоевых потерь ЦАХАЛа и служб безопасности. Так, за год в войнах или по другим причинам погибли 56 человек. Кроме того, умерли 84 инвалида, ранее прошедших службу в армии или других силах безопасности.

Напомним, что День памяти павших в войнах Израиля начнется третьего мая в 20 часов с траурной сирены. Затем пройдут мероприятия у Стены Плача в Иерусалиме.

Ожидается, что в церемонии примут участие президент Израиля Ицхак Герцог, а также глава Генерального штаба Авив Кохави.

Уже четвертого мая в 11 утра снова прозвучит сирена. Затем на 52 воинских кладбищах и памятных местах начнутся государственные церемонии.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что полиция арестовала солдата ЦАХАЛа за посты с угрозами в адрес премьер-министра Беннета.

Кроме того, Курсор писал, что ЦАХАЛ находится в состоянии боевой готовности в последние выходные Рамадана.

Еще напомним, что ЦАХАЛ призовёт резервистов для обеспечения безопасности в Иудее и Самарии.