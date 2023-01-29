За хранение наличных денег будут штрафовать — СМИ

Согласно законодательной инициативе, обязательному декларированию будут подлежать и любые доходы от сдачи квартир в аренду.

Министерство финансов продолжает борьбу с «черным налом» и собирается ввести новые ограничения на хранение наличных денег для частных лиц. Эти реформы включены в проект «закона о хозяйственном регулировании» — приложения к Закону о государственном бюджете на 2023-2024 годы.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что если закон будет принят, гражданам Израиля будет дозволено хранить дома не более 200 тысяч шекелей наличными. За превышение этого лимита введут уголовные наказания или административный штраф в размере 30% от суммы нарушения.

При этом все, кто располагает суммой более 50 тысяч шекелей наличными, будут обязаны сообщать об этом в налоговые органы. За неподачу декларации последуют уголовные наказания либо административный штраф в размере 15% от недекларированной суммы.

Также, согласно законодательной инициативе, обязательному декларированию будут подлежать и любые доходы от сдачи квартир в аренду. Владельцы единственной квартиры, сдающие ее в аренду и живущие в арендованной квартире, смогут вычесть свою квартплату из декларируемых доходов от аренды.

«Пока это лишь планы, наработанные в недрах Минфина и одобренные новым министром Бецалелем Смотричем. При прохождении закона о бюджете через Кнессет планы могут значительно измениться под давлением разного рода лоббистских групп», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, 1 августа 2022 года в Израиле вступил в силу закон, запрещающий выплату крупных денежных сумм наличными и банковскими чеками. Целью реформы, согласно заявлению Налогового управления Израиля, является борьба с организованной преступностью, отмыванием денег и несоблюдением налогового законодательства.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. По мнению экспертов, Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.