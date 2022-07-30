Израиль запрещает использование наличных для покупок на сумму более 6 тыс. шекелей

Сделки наличными, превышающие 6 тыс. шекелей, будут незаконными в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег и преступной деятельностью.

С 1 августа в Израиле вступает в силу новый закон, запрещающий выплату крупных денежных сумм наличными и банковскими чеками. Целью реформы, согласно заявлению Налогового управления Израиля, является борьба с организованной преступностью, отмыванием денег и несоблюдением налогового законодательства.

Согласно новому закону, любой платеж предприятию на сумму свыше 6 000 шекелей (1 700 долларов США) должен осуществляться альтернативными методами, такими как цифровой перевод или дебетовая карта. Торговля между частными лицами, не указанными в качестве владельцев бизнеса, будет ограничена 15 000 шекелей ($4 360) наличными. Это еще один шаг в борьбе Израиля против использования наличных денег. Ранее в деловых сделках можно было использовать наличные деньги на сумму до 11 000 шекелей ($3 200).

«Мы хотим, чтобы общественность сократила использование наличных денег», — говорит адвокат Тамар Браха, член комиссии по борьбе с наличными. Цель состоит в том, чтобы уменьшить оборот наличных денег на рынке, главным образом потому, что преступные организации, как правило, полагаются на наличные деньги. Ограничив их использование, преступную деятельность будет гораздо труднее осуществлять».

Ранее Курсор писал, что шекель слабеет по отношению к доллару. Эксперты заявили, что на израильскую валюту больше повлиял резкий рост цен на акции на Уолл-стрит.

Наша редакция писала, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.