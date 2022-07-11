Задержание похитителя из Пардес-Ханы: полиция раскрыла неожиданные детали

Подозреваемый объяснил, что не имел намерения причинить вред девушке, а хотел с помощью похищения привлечь внимание местных властей к разгулу преступности на улицах города.

Полиция разрешила публиковать подробности задержания подозреваемого в похищении девушки в Пардес-Хане. Так, 30-летний Александр Мозговой является репатриантом из Украины. Более того, он также может быть причастен и к другим похищениям, которые происходили в Пардес-Хана-Каркуре по похожей схеме.

Напомним, что 16-летнюю девушку попытались похитить, когда она занималась бегом. Похититель подошел к ней сзади, схватил за талию и попытался уволочь в свою машину. Однако рядом проходила супружеская пара, которая и помогла жертве отбиться.

Сообщается, что Мозговой живет по соседству с девушкой. Его арестовали прошедшей ночью. Он работает официантом. Ранее не привлекался ни за какие другие преступления.

Подозреваемый на суде сказал, что не хотел причинить вред девушке. Он якобы таким образом хотел привлечь внимание местных к разгулу преступности в городе. Сегодня мировой суд Хайфы продлил на шесть дней его срок содержания под стражей. Подозреваемого ожидает психиатрическая экспертиза.

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