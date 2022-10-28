Заместитель Аббаса признал сотрудничество с террористами

Действия сил безопасности ПА совместно с террористами из группировки «Львиное логово» признали в руководстве ФАТХ. Это подтвердил заместитель председателя ФАТХ Махмуд аль-Алул.

Израильские силы безопасности провели во вторник антитеррористическую операцию в Шхеме против группировки «Львиное логово» и уничтожили лабораторию по изготовлению бомб. Эта террористическая ячейка была ответственна за несколько атак.

В ответ на гибель террористов и разоблачение фабрики заместитель председателя ФАТХ Махмуд аль-Алул признал, что силы безопасности Палестинской автономии сражаются вместе с террористами против Израиля.

Он сказал, что израильские солдаты были ранены «благодаря мужественной позиции палестинских сил безопасности» и что все палестинцы, включая силы безопасности ПА и террористическую фракцию ФАТХ, являются «единым целым».

«Мы заявляем обо всех палестинцах. Все палестинцы — единое целое. Члены сил безопасности, Танзим, общественность, все — единое целое в борьбе с оккупацией», — сказал Алул.

Должность заместителя главы ФАТХ создана лидер ПА Махмудом Аббасом специально для Махмуда аль-Алула.

Ранее Курсор информировал о подробностях ночной операции в Шхеме: ЦАХАЛ спасал группу под прикрытием.

Также мы сообщали, что пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала ночную операцию в Шхеме.

Напомним, эту операцию Лапид назвал «точным и смертельным ударом в самое сердце». «Я поговорил с командирами ЦАХАЛа, ШАБАКа и сил обороны, которые действовали сегодня вечером в Шхеме. Я поздравил командиров и поблагодарил их за комплексную оперативную деятельность», — написал Яир Лапид.