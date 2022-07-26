В крови медведей, впадающих в спячку, обнаружили секретную сверхспособность

В крови черных медведей есть что-то удивительное, что позволяет им впадать в спячку семь месяцев в году, оставаясь при этом здоровыми.

Ученые не уверены, что это такое, но новое исследование помогло раскрыть тайну.

Исследование было опубликовано в PLOS One.

Если бы мы, люди, попытались бездействовать столько же, сколько черный медведь, то наши мышцы начали бы истощаться из-за отсутствия физической активности. Но когда медведь выходит из своей берлоги в начале весны, у него поджарое и сильное тело. Мышечная масса и сила животного в значительной степени сохранились по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что медведь практически не двигался, даже не пил и не ел.

В течение многих лет ученые пытались выяснить, как работает эта сверхспособность, и новое исследование предполагает, что растворенные вещества в медвежьей крови являются ключевыми. Они даже могут помочь предотвратить атрофию человеческих мышц.

Поначалу это может показаться безумием, но когда исследователи в Японии взяли сыворотку крови семи медведей, впадающих в спячку, и добавили ее непосредственно к частичкам тканей, состоящим из клеток скелетных мышц человека, они заметили увеличение содержания белка в клетках в течение 24 часов. В то же время произошло снижение выработки регуляторного белка, который играет критическую роль в избавлении от неиспользуемых мышц.

Однако эти клеточные изменения наблюдались только при добавлении гибернирующей крови. Когда в летнее время у активных черных медведей брали кровь, сыворотка не останавливала естественный процесс деградации белков в клетках скелетных мышц человека.

«Мы указали, что «некоторый фактор», присутствующий в сыворотке спящего медведя, может регулировать белковый обмен в культивируемых клетках скелетных мышц человека и способствовать поддержанию мышечной массы. Однако мы еще не смогли идентифицировать этот «фактор», — заявил физиолог Мицунори Миядзаки из Университета Хиросимы.

Подобные исследования проводились с сывороткой черного медведя в прошлом, но ни одному из них не удалось точно определить «фактор», определяющий сверхспособность. В 2018 году сыворотка спящих медведей привела к снижению обмена белка в скелетно-мышечной ткани человека. Подобный эффект также был обнаружен и в скелетной мышечной ткани крыс.

Пока это все, что нам известно, но Миядзаки полон решимости продолжать поиск ответов: «Выявив этот «фактор» в сыворотке спящего медведя и выяснив неизученный механизм «мышц, которые не ослабевают даже без использования» у спящих животных, можно разработать эффективные стратегии реабилитации людей в будущем».

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