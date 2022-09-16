Жестокое избиение школьницы в Кирьят-Гате: появились новые подробности

Мировой суд Ашкелона распорядился освободить из-под стражи девушек, арестованных по подозрению в нападении на школьницу в Кирьят-Гате.

Адвокат, представлявший одну из несовершеннолетних, сказал: «Суд действовал в соответствии с предписанием законодательства и предпочел освобождение несовершеннолетних задержанию. Несовершеннолетние взяли на себя ответственность и выразили раскаяние».

Пятая подозреваемая была арестована сегодня утром после того, как следователи и детективы отделения Кирьят-Гата продолжили работу в Тель-Авиве и смогли установить ее местонахождение. Известно, что все нападавшие девушки не являются жительницами Кирьят-Гата.

Во время допроса в полиции девушки заявили о причастности к этому акту насилия, и некоторые из них выразили раскаяние в приписываемых им действиях.

После того, как видео нападения попало в сеть, полиция начала расследование. Стало известно, что нападавшие пришли в школу, чтобы «свести счеты» и разобраться с девочкой, которая поцеловалась с бывшим парнем одной из подозреваемых.

Девушки просились войти в школу, но охрана им запретила. Они продолжили ждать за воротами, где затем и произошло нападение.

Курсор писал ранее, что на видео зафиксировано, как студентки бьют и пинают девочку, пока она лежит на земле.

Напомним, что в Калькилии арабы напали на израильтянина и отобрали машину. Израильтянин, прибывший в Калькилию за покупками, пострадал физически и лишился своего автомобиля. Полиция призывает избегать входа в зону А.