Житель Газы выиграл в лотерею 45 млн шекелей, но лишился почти всех денег

Во вторник, 29 ноября, окружной суд в Иерусалиме отклонил апелляцию, которую подал житель сектора Газа, получивший в лотерею выигрыш в размере 45 миллионов шекелей.

Об этом сообщает издание «Детали».

Мужчина выразил недовольство по поводу того, что Налоговое управление Израиля вычло из суммы его выигрыша 13,5 миллионов шекелей (32 процента). Он решил обжаловать это в суде, заявив, что не является жителем Израиля и не ведет там предпринимательскую деятельность, а значит не должен платить подоходный налог. Сначала с жителя Газы вычли 30 процентов от выигрыша, а после дополнительной проверки еще 2 процента в связи с высокими доходами победителя лотереи.

Но окружной суд Иерусалима отклонил его апелляцию и обязал мужчину выплатить все налоги, а также компенсировать судебные издержки в размере 30 тысяч шекелей. В итоге выигрыш палестинца свелся практически к нулю.

«Курсор» писал ранее, что израильтянин выиграл в лотерею 32 миллиона шекелей и признался, что потратить деньги на свою семью, в частности на семейную поездку и помощь детям с жильем.

Еще мы писали, что житель Великобритании выиграл в лотерею почти 172 млн фунтов стерлингов (более 185 миллионов долларов) и это третий пол величине выигрыш за всю историю лотереи EuroMillions.

Напомним, в Израиле был поставлен новый рекорд выигрыша в лотерею «Лото». Так, мужчина, чье имя решили не называть, выиграл 80 миллионов шекелей.