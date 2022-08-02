Ученые показали видео с криком потревоженного ската

Скаты долгое время представлялись ученым «немыми», аквалангисты иногда обращают внимание, что эти обитатели морей умеют щелкать, если их потревожить.

Ученые выяснили, что некоторые скаты могут издавать удивительные звуки, если чувствуют потенциальную опасность.

Об этом пишет популярный научный журнал Phys.org.

Эксперты наблюдали за этими рыбами в их естественной среде обитания. Во время исследования было выявлено, что, если аквалангист приближался к скату, то рыба начинала сильно тревожиться. Более того, скат издавал щелкающие звуки, которые, как предполагается, должны отпугнуть или дезориентировать врага. Однако, если человек подплывал еще ближе, то животное замолкало.

Ихтиологи решили, что рыбы обладают развитым слухом. При этом под водой они издают звуки лишь в крайних случаях, так как сделать это непросто. Скаты щелкают при помощи жаберного аппарата. Процесс запечатлели на видео:

Напомним, что скаты — это хрящевые рыбы. Ранее ученые считали, что они никак не могут издавать звуки.

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