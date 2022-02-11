В галилейской деревне произошла стрельба: есть раненый

Прибывшая на место происшествия бригада парамедиков застала там раненого молодого человека. После оказания ему помощи на месте, он был доставлен в больницу в Нагарии, где врачи охарактеризовали его состояние как средней тяжести.

В ночь на 11 февраля в арабской деревне Дейр-эль-Асад., возле Кармиэля в Галилее произошла стрельба. В результате инцидента пострадал молодой человек возрастом в 20 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Так, звонок по номеру 100 поступил примерно в 22:00. Кроме того, была вызвана бригада МАДА. После того, как пострадавшему оказали необходимую помощь, его доставили в больницу в Нагарии.

Правоохранители начали расследование этого инцидента. Сообщается, что полиция смогла узнать, где именно находятся стрелявшие, однако о задержании их пока правоохранители не заявляли.

Предполагается, что стрельба началась в рамках войны между криминальными арабскими группировками.

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