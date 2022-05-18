Житель Тверии изнасиловал 8-летнюю девочку в парке Сакер в Иерусалиме

55-летний мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 8-летней девочки. Случилось это в парке Сакер в Иерусалиме. Полиция обратилась к гражданам с заявлением.

55-летний мужчина из Тверии признался, что изнасиловал девочку в парке Сакер и бросил ее одну.

Об этом передает Walla!

Она обратилась к мужчине, находившемуся на месте, который связался с ее отцом – и тот приехал забрать ее.

Полиция арестовала подозреваемого вскоре после инцидента на рынке Махане-Иегуда, опубликовала его фото и имя и призвала общественность сообщить о подозрениях в подобных случаях с его стороны.

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