Жителей Нагарии задержали за мошенничество с платежными картами

Полиция задержала четырех жителей Нагарии по подозрению в мошенничестве. Суть аферы состоит в извлечении данных кредитных карт невинных граждан, и использовании их на общую сумму в сотни тысяч шекелей.

Подробней об этом информирует maariv.co.il.

Мошенники попали в поле зрения правоохранителей еще в апреле прошлого года. Тогда полиция начала тайное расследование, поскольку несколько кредитных компании подали жалобы на подозрительные финансовые операции по платежным картам. Люди были обманут на сумму в сотни тысяч шекелей.

Сейчас полиция проводит дополнительные процессуальные меры и формирует доказательную базу.

Напомним, что приложение Bit предупредило израильтян о рассылке сообщений мошенниками. Люди легко попадали на крючок, потому им приходили сообщение якобы от приложения, где предлагали перейти по ссылке и ввести свои личные данные.

Также, в Израиле задержали мошенников, выманивших 250 тысяч шекелей у пожилых людей. Аферисты предлагали людям перейти на более выгодных тариф мобильной связи, и при оформлении контракта выманивали у людей персональные данные, в том числе секретный код. За данное мошенничество было задержано 10 человек.

Отметим, что новый вид мошенничества: активизировались банковские аферисты. Людям звонят якобы из банка, которые предлагали открыть валютный счет якобы по предварительной заявке. Аферисты даже умудрились подключать «полицию», сами же играя роль правоохранителей.

Важно напомним, что израильтянам угрожает новый вид мошенничества через Instagram. Данный вид мошенничества существует не один год, но на него продолжает попадаться огромное количество людей со всего мира. Так людям пишут якобы с аккаунта друга или знакомого, и просят деньги, а также прикрепляют ссылку, по которой требуется перейти. Таким образом у людей захватывают аккаунт и просят деньги у знакомых и друзей, которые часто без лишних вопросов пересылают деньги.