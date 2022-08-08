Жители Газы возмущены действиями Исламского джихада, допустившего осечки ракет

В соцсетях и Telegram-группах появляются посты разгневанных жителей Газы, обвиняющих боевиков Исламского джихада в гибели мирных людей и детей из-за осечек ракет.

Многие жители сектора Газа выразили свое возмущение, когда около 120 ракет (по данных ЦАХАЛа около 200 ракет — прим. редакции), выпущенных террористической организацией Исламский джихад по Израилю, упали на территории сектора, убив мирных жителей.

В двух конкретных инцидентах, в субботу и воскресенье, Исламский джихад стрелял из района лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа.

Первый инцидент в субботу закончился взрывом ракеты возле мечети Эмад Акель, когда погибли пять жителей, включая четырех детей и 19-летнего мужчину.

В воскресенье террористам не удался запуск, и в результате взрыва недалеко от мечети Туба погибли двое жителей из семьи Джассер.

В социальных сетях жители Газы не скрываю возмущения действиями Исламского джихада, решившего стрелять из мест скопления населения.

Однако в нескольких Telegram-группах жителей попросили не публиковать видео и не комментировать событий, которые террористы могут воспринять как пропаганду.

В указанных инцидентах ЦАХАЛ сразу публиковал доказательства, свидетельствующие об ответственности Исламского джихада за гибель людей.

В одной из групп житель по имени Анас Шариф, опубликовавший видео одной из осечек, написал, что «одна ракета из шквала упала в населенном районе». Его заставили удалить публикацию. Фарас Аднан, увидевший пост, написал «публикация не нужна». Другие также присоединились к требованию удалить инкриминирующее видео.

В другой группе, Ak Hakika (правда), участники высмеивали Исламский джихад.: «Если бы (вы успешно провели запуск) и ракета не упала в Джабалии, то тогда погибли бы дети в Израиле».

Другая группа написала: «Теперь вы понимаете, почему Израилю нужно уничтожить эту террористическую организацию? Чтобы защитить детей Газы!».

Фотографии групп Telegram были распространены в Twitter, а твиты гласили: «Мы решительно осуждаем ракетный пуск террористического движения Джихад по домам жителей Газы», заявляя, что Исламский джихад сделал это специально «в качестве мести за их отказ встать на сторону (организации)».

«На видео здесь ясно видно, как иранская ракета, запущенная движением «Джихад», потерпела неудачу и вернулась на землю, после чего произошла трагедия в Джабалии и были убиты дети», — добавляется в заявлении.

В твите говорится: «Это не первый раз», когда ракеты запускаются из населенных пунктов.

«Курсор» писал про неудачный запуск в прямом эфире: очередная ракета террористов упала на дома жителей Газы.

Наш сайт сообщал, что ЦАХАЛ трижды откладывал ликвидацию опасного террориста, чтобы сберечь жизни детей.