Жительница Ришон ле-Циона избила работницу супермаркета

В супермаркете «Хаци хинам» в Ришон ле-Ционе покупательница после словесной перепалки напала на кассиршу и нанесла ей травмы.

Об этом сообщает mynet.

Женщина, приехавшая за покупками, хотела расплатиться за товар чеком, оформленным на ее супруга, но продавец отказалась его принимать, несмотря на то, что у нее было его удостоверения личности. Работница магазина сказала, что этого недостаточно и стала жертвой агрессии.

Сначала покупательница начала спорить с кассиршей и назвала ее «бессовестной нахалкой», в ответ та достала мобильный телефон и начала записывать происходящее на видео. Женщине это не понравилось и она выбила гаджет из рук. В итоге работница встала со своего места и направилась к главной кассе, но покупательница ее догнала и толкнула.

Против женщины выдвинули обвинение, в котором говорится, что она нанесла сотруднице магазина серьезную травму.

«Курсор» писал ранее, что жительницу Реховота задержала полиция за то, что она напала на врача, а потом на охранника медицинского учреждения. Женщина пыталась выхватить у него оружие.

Еще мы писали, что в больнице «Рамбам» в Хайфе пациент напал на сиделку и избил ее до потери сознания.

Напомним, что житель Эмек-Хефер с ножом набросился на сотрудников полиции и получил пулю.