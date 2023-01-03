Жительницу Тель-Авива подозревают в издевательстве над малышами в детсаду

Полиция намерена просить суд о продлении срока ее содержания под стражей.

Сегодня, 3 января, сотрудники полиции задержали 31-летнюю жительницу Тель-Авива, которая работает помощником воспитателя в детском саду, по подозрению в издевательстве над малышами.

Об этом пишет издание «Детали».

Название детского сада и имя воспитательницы не публикуется. Нянечку обвиняют в нападении на своих подопечных. Завтра, 4 января, полиция в мировом суде Тель-Авива намерена представить судье имеющиеся у следствия улики по этому делу и попросит продлить срок содержания подозреваемой под стражей.

«Курсор» писал ранее, что в детском саду в Цфате забыли трехлетнего мальчика. Прохожий услышал его плач и вызвал сотрудников полиции. Как оказалось, всех детей развезли на организованной подвозке по домам, а его забыли.

Еще мы писали, что воспитательницу дошкольного учреждения в Петах-Тикве, а также несколько других сотрудников детсада вызвали на допрос в полицию. Есть подозрение, что с малышами в учреждении жестоко обращались.

Напомним, что воспитательницу детского сада «Лоли-кэт» Батье Даян обвиняют в 31 насильственных эпизодах в отношении подопечных, которых она «толкала, щипала и била по всем частям тела».

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