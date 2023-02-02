Жителям мошава Мишмар поручили кипятить питьевую воду

Министерство здравоохранения Израиля поручило жителям мошава Мишмар, расположенном на севере Иордании, кипятить питьевую воду из-за отклонений от нормы качества воды.

Об этом пишет 7kanal.

Сообщается, что поставщику воды было поручено принять меры по устранению неисправности и обеспечению безопасности воды.

Одним из самых простых и известных способов борьбы с патогенными микроорганизмами в питьевой воде можно назвать кипячение. Такие требования следует соблюдать до особого распоряжения минздрава.

«Курсор» писал ранее, что компания Tahal, занимающаяся водной инфраструктурой в Израиле и во всем мире, неплатежеспособна, ее долги составляют более 400 млн шекелей, в основном перед банками в Израиле.

Еще мы писали, что исследователи из Северо-Западного университета предложили способ разложения некоторых химикатов в неожиданно мягких условиях. После них ученые из Калифорнийского университета предложили альтернативный метод ускоренного разрушения химических веществ в воде.

Напомним, что опасные химические вещества и соединения выявлены в дождевой воде во всех уголках мира. Примечательно, что токсичные вещества обнаружили даже в отдаленных регионах, таких как Антарктида и Тибет.

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