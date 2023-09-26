Авария с участием автобуса в Иерусалиме могла закончиться трагедией.

Серьезная авария произошла вчера в квартале Баит Ваган в Иерусалиме.

На видеозаписях, опубликованных bhol.co.il, видно, как автобус начинает двигаться назад на спуске, где находится иешива. На одной из видеозаписей запечатлены трое детей, которые быстро убегают с дороги, избегая наезда. Водитель автобуса тем временем бежит вслед за транспортным средством в попытке его остановить.

На еще одном видео с другого ракурса видно студентов иешивы, стоящих на тротуаре. В этот момент автобус начинает двигаться назад и сталкивается с двумя автомобилями, в одном из которых сидел отец с маленькими детьми.

Сообщается, что они получили легкие травмы от сильного удара автобуса в машину. На записи видно, как один ребенок выбегает из машины, а затем его отец поспешно вытаскивает из нее других своих детей.

На видео с еще одного ракурса видно автобус после того, как он протаранил два автомобиля. Люди испытывают сильную панику и разбегаются в разные стороны.

Живущий неподалеку фотограф Шломи Коэн также спустился в этот район, задокументировал переполох и объяснил своим многочисленным подписчикам о масштабах чуда, произошедшего недалеко от его места жительства.

Что касается причины ДТП, то очевидцы говорят, что водитель остановился на станции и почему-то вышел из автобуса, не подняв стояночный тормоз, поэтому автобус начал двигаться задним ходом. Как можно увидеть на видео, водитель (в синей рубашке) побежал за автобусом, пытаясь предотвратить катастрофу, которая могла произойти.

Курсор также сообщал, что в Иерусалиме в резиденции Нетаниягу произошел необычный инцидент. Мужчина незаконно пробрался на ее территорию. Вот, что он украл.